Roberto Cattaneo direttore della comunicazione di Prometeon

Roberto Cattaneo assume il ruolo di direttore della comunicazione e rapporti istituzionali di Prometeon Tyre Group, azienda che opera nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici, focalizzata sui settori Industrial, Agro e Otr.

Nel suo nuovo incarico Cattaneo sarà responsabile delle attività globali di comunicazione, ufficio stampa, e relazioni istituzionali, a diretto riporto di Roberto Righi, ceo di Prometeon Tyre Group. Catanneo, classe 1974, milanese e giornalista pubblicista, ha un'esperienza significativa nella gestione delle attività di comunicazione avendo collaborato con aziende di spicco, in ruoli di crescente responsabilità, come Ibm Italia, Bracco e Brembo. Si è laureato in economia e commercio presso l'Università Bocconi di Milano.

"Accogliamo con entusiasmo Roberto che porterà al Team Prometeon un ampio patrimonio di conoscenze ed esperienze. Il suo contributo sarà fondamentale per supportare l'azienda in questa importante fase di espansione globale", afferma Roberto Righi, ceo di Prometeon Tyre Group.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA