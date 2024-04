Nel Lodigiano 'lupi vicini alle case, il governo intervenga'

Chiede l'intervento del governo Mario Ghidelli, il sindaco di San Fiorano, nel Lodigiano, dopo che nella notte alcuni lupo hanno attaccato un gregge di circa mille pecore che pascolava da alcuni giorni vicino al paese, sbranando venticinque agnelli. Parte degli ovini, spaventati, sono arrivati nel centro abitato.

"È da oltre un anno che vediamo i lupi a 100 metri dalle case, la questione è grave - ha spiegato Ghidelli -. Naturale che prima o poi dovesse accadere. C'è bisogno di contenere questi animali. Le nutrie, che abbiamo affrontato con piani di contenimento da anni erano, però, il loro cibo così come lepri e caprioli che ora stanno scomparendo. Ovvio che i lupi devono nutrirsi e stanno diventando sempre più numerosi in questa zona.

Tanto che temiamo anche per gli agricoltori che lavorano di notte".

"Ci auguriamo - ha aggiunto - che il Governo metta in agenda anche questa questione perché il contenimento dei lupi, per noi che viviamo questo aumento veloce sul territorio, è diventato non più procrastinabile.".



