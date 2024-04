Napolitano, sostenibilità non basta a gestire azienda

FERNANDO NAPOLITANO, 'INFLUENCE, RELEVANCE AND GROWTH, FOR A CGANGING WORLD' (da Bocconi Edited Press).

Gli amministratori delegati americani e incrementalmente europei, riconoscono che la sostenibilità non è più sufficiente per gestire l'azienda in uno scenario caratterizzato da un deficit di know-how da parte dei governi e del legislatore sulle opportunità e i rischi che ciascuna filiera industriale offre.

E' questo il filo conduttore del libro di Fernando Napolitano, ceo di Newest, 'Influence, Relevance and Growth, For a Cganging World', edito da Bocconi Edited Press. Inoltre sono crescenti le pressioni da parte del pubblico, gli stakeholder, sulle aziende per risolvere problemi che la politica non riesce più a intermediare. Artificial intelligence, futuro e sicurezza del posto di lavoro, crescita economica, medicina rigenerativa, costi della transizione energetica, livello dei salari, investimenti e formazione di competenze per gli sviluppi industriali avanzati sono solo alcuni dei problemi che richiedono competenze che le aziende devono trasferire alla politica.

La metodologia Influence, Relevance & Growth (Irg), illustrata nel libro, risponde a questa esigenza e misura la preparazione delle aziende a gestire questo scenario con un voto da 1 a 30 analizzando 10 parametri quantitativi tra cui la governance, la capacità di generare risultati per gli azionisti, l'utilizzo dei media, il livello di relazioni con i dipendenti e stakeholder, la sostenibilità, diversità e la capacità di innovazione.

Il libro è scritto in inglese. La prefazione di Stefano Caselli, rettore della SDA Bocconi, consente all'Italia di partecipare al dibattito sul capitalismo inclusivo e migliore.

La postfazione di KC Sullivan, President di CNBC rappresenta una ulteriore innovazione. Senza il supporto di un media globale che si unisce a generatori di sapere e contenuti - accademia, think-tank e aziende - non è possibile guidare questi tipo di trasformazione.

Con Aspen Stati Uniti, Aspen Italia, Bocconi e CNBC è stata lanciata la conferenza IRG lo scorso ottobre a New York che affronta questi temi e con questo taglio. La prossima sarà a Milano il prossimo 8 maggio. Per raggiungere e informare una audience più ampia su temi strategici, vitali per tutti ma complessi, questa conferenza offrirà i contenuti per continuare la conversazione al suo temine grazie a CNBC e in Italia Class CNBC.



