Ultras del Milan e dell'Inter raccolgono cibo per i senzatetto

Non solo quello calcistico. Il prossimo lunedì si svolgerà anche il 'Derby della solidarietà' tra la curva milanista e quella interista. Gli ultras rossoneri e quelli nerazzurri stanno raccogliendo beni di prima necessità e prodotti per l'igiene per i senzatetto milanesi. E alcune ore prima dell'inizio della partita le due tifoserie si presenteranno con i loro furgoni davanti allo stadio per consegnare ai City Angels quanto hanno raccolto.

L'appuntamento è alle 15 davanti all'ingresso 8 del 'Meazza' dove saranno presenti anche due volti noti dello spettacolo, tifosi accaniti e testimonial dei City Angels: il milanista Germano Lanzoni, speaker rossonero e protagonista del Milanese Imbruttito, e il comico interista Stefano Chiodaroli.

"Sono molto grato alle due curve per questa loro bella manifestazione di solidarietà verso gli ultimi" dichiara Mario Furlan, fondatore dei City Angels, realtà presente in 20 città italiane e in due svizzere, per un totale di circa 600 volontari.



