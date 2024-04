In mostra alla Design Week pezzi italiani all'asta a Parigi

In occasione della Design Week, Artcurial presenta in anteprima a Milano una selezione di lotti dall'asta dedicata al solo Design Italiano, in calendario a Parigi il 29 maggio 2024. La mostra è visitabile fino al 20 aprile nella sede italiana della casa d'aste, in corso Venezia 22 a Milano, diretta da Emilie Volka.

Il catalogo della vendita include pezzi rari, in certi casi vere e proprie icone del design italiano, firmati da alcuni tra i più grandi progettisti della storia. Tra questi, il salotto "Uovo" di Ico Parisi, emblematico della sua collaborazione con Cassina, e alcuni pezzi che riconducono direttamente alla Milano del secondo dopoguerra, come la lampada "Stella" di Giò Ponti (stima: 16 000 - 18 000€), disegnata appositamente per il London Hotel di Milano. Il lavoro della designer milanese Gabriella Crespi sarà rappresentato da una lampada da tavolo dalle forme e texture organiche, che ben racconta il suo periodo orientalista, e dal celebre tavolo "Lotus" (stima: 20 - 24 000€), mentre sarà dedicato a Gaetano Pesce un intero focus che includerà oggetti come la libreria "Luigi", anche detta "O mi amate voi" (stima: 40 000 - 60 000 €).



