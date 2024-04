Grave incidente nel Milanese, morto un giovane di 20 anni

Un ragazzo di 20 anni è morto in seguito a un gravissimo incidente mentre era in sella alla sua moto a Rho, nel Milanese. Lo schianto è avvenuto intorno alle 13 in via Enrico Fermi, dove il giovane si è scontrato con un'auto.

All'arrivo dei soccorritori era già in condizioni disperate ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso con manovre di rianimazione in corso. Poco dopo l'arrivo al pronto soccorso, i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale di Rho, intervenuti sul posto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA