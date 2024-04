A Milano lo scorso anno 14mila decessi e 9400 nuovi nati

Lo scorso anno sono stati duemila i bambini che a Milano hanno avuto il doppio cognome, quello della madre e quello del padre. "Non sono pochi. Stanno prendendo piede", ha detto il sindaco Giuseppe Sala, nella diretta Instagram 'Cose in Comune', dedicata ai numeri dell'anagrafe milanese.

Anche Milano come tutto il Paese soffre per il calo delle nascite. "Tocchiamo un punto delicatissimo per la vita del nostro paese dove a mio avviso il problema principale, come nel nostro continente, é la denatalità - ha detto Sala -. A Milano sono in forte riduzione intorno al 10%".

I nuovi nati lo scorso anno sono stati 9400, di cui 75% italiani e il 25% di non origine italiana. "Siamo nel globale della popolazione al 21% di cittadini di non origine italiana - ha spiegato -. Cambiano molto i nomi, i più scelti sono Edoardo e Tommaso, Sofia e Ginevra".

I decessi a Milano superano le nascite, "sono stati 14.029 lo scorso anno. Due terzi hanno scelto la cremazione, i motivi possono essere vari. Io credo che uno sia relativo anche al costo del funerale", ha concluso Sala.



