Sindacati, assicurare la maggioranza di Trenord al gruppo Fs

La maggioranza azionaria di Trenord "deve restare nell'ambito del gruppo Fs quale garanzia di maggior tutela e continuità del diritto alla mobilità dei cittadini italiani".

Lo affermano la Filt-Cgil della Lombardia, la Uilt-Uil regionale, l'Ugl Ferrovieri, la Slm-Fast, la Faisa-Cisal e l'Orsa Ferrovie in una nota congiunta a seguito della richiesta della Regione Lombardia di acquisire una quota di maggioranza dell'azienda ferroviaria regionale, oggi controllata pariteticamente da Fnm (57,57% Regione Lombardia) e Trenitalia (gruppo Fs). "Mentre la politica mondiale ed europea prende la strada di sempre maggiori sinergie fra paesi su modelli di mobilità condivisi - spiegano i sindacati - la Regione Lombardia sembra volersi chiudere all'interno dei propri confini, ipotizzando addirittura un 'polo regionale' del trasporto pubblico locale in sinergia con Atm". "Ben vengano le sinergie fra aziende del settore trasporti - proseguono - ma ipotizzare che la governance possa essere circoscritta ai confini di una sola regione stride con l'evoluzione che l'intermodalità dei trasporti sta vivendo".

I sindacato sottolineano che in occasione delle prossime Olimpiadi invernali del 2026 "Trenord e Atm hanno la possibilità di dare vita ad un'alleanza operativa". Quanto a Trenord, però, sottolineano che "la difficoltà gestionale di una governance paritaria" richiede che Trenord "debba necessariamente essere governata da chi potrà dare garanzie di maggior tutela e continuità sia del diritto alla mobilità dei cittadini italiani che dei lavoratori in ambito ferroviario".



