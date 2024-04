Seduta solo al pomeriggio, opposizioni Lombardia lasciano l'Aula

Le opposizioni in Regione Lombardia hanno abbandonato l'Aula durante il Consiglio regionale di oggi per protestare contro il fatto che la seduta è stata convocata dal pomeriggio, e non dalla mattina come al solito, per "evitare la concomitanza con la manifestazione delle associazioni delle famiglie per le persone con disabilità" di questa mattina, organizzata vicino al Pirellone contro i tagli ai caregiver previsti dal piano per la non autosufficienza recepito con delibera dalla Regione a fine anno.

Dopo una serie di interventi in apertura dei lavori da parte dei consiglieri di minoranza, il capogruppo Pd Pierfrancesco Majorino ha criticato il fatto che il presidente del Consiglio regionale Federico Romani "non ha risposto nel merito sulle motivazioni che hanno portato alla seduta pomeridiana" e ha chiesto cinque minuti di interruzione per un confronto tra gruppi. Una volta terminati, le opposizioni hanno deciso di abbandonare l'Aula.



