'Se questi muri potessero parlare', è show a Palazzo Versace

If These Walls Could Talk, se questi muri potessero parlare, è il titolo dell'installazione immersiva che accoglierà i visitatori all'ingresso di Palazzo Versace, aperto in occasione del Design Week.

Un percorso sonoro e musicale tra le varie stanze, realizzato in collaborazione con Radio Raheem, stazione radiofonica indipendente di Milano, sarà intervallato da voci che raccontano alcuni degli avvenimenti che hanno avuto luogo tra le mura del Palazzo: l'incontro tra Fendi e Versace per lo show Fendace, la nascita delle Supermodels durante la sfilata Versace Autunno-Inverno 1991 che si svolse nel cortile, le feste che da sempre riuniscono collaboratori e talenti creativi parte della famiglia Versace, come Anne Hathaway e Hyunjin in occasione della sfilata Autunno-Inverno 2024.

Tutte le stanze, suddivise in zone giorno, pranzo e notte, sono completamente arredate con la nuova collezione.

L'esposizione si sviluppa all'interno del Palazzo fino a raggiungere il cortile centrale, ricoperto dal pavimento in ceramica di Versace Ceramics Gemstone. La nuova collezione di arredi, prodotta e distribuita da Luxury Living Group, è incentrata sui codici iconici di Versace, la Medusa, il Barocco e la Greca, usati su tessuti, mobili e lampade. Il prodotto di punta della collezione è il Divano Conversazione Medusa '95, dalle proporzioni esagerate che ricordano un ampio letto.



