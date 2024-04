Salone del Mobile di Milano, iniziata la 62/a edizione

È stata inaugurata ufficialmente la 62esima edizione del Salone del Mobile di Milano, alla Fiera di Milano a Rho. Al taglio del nastro, tra gli altri, il ministro del Made in Italy e Imprese Adolfo Urso, presente anche Daniela Santanchè ministra del Turismo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali. Oltre ovviamente alla presidente del Salone del Mobile Maria Porro e il presidente di Federlegnoarredo Claudio Feltrin. In questa edizione sono presenti oltre 1.950 espositori da 35 Paesi, 185 brand tra debutti e ritorni. Un focus sul design della cucina e del bagno; 25 anni di SaloneSatellite e un biglietto speciale per gli studenti a 15 euro. Oltre a una proposta culturale diffusa tra cui spicca 'Interiors by David Lynch. A Thinking Room', progettata da David Lynch, il celebre regista dell'inconscio.



