Opposizioni, 'Lombardia attui lo statuto, serve una commissione'

Istituire una commissione "garante dello Statuto" per "colmare un vuoto che si protrae dal 2008 e dare ai cittadini un presidio di democrazia". Sono gli obiettivi delle minoranze in Regione Lombardia che al Pirellone hanno presentato un progetto di legge per far sì che venga introdotta una commissione "già prevista dello Statuto di Regione Lombardia" che darebbe pareri in materia di iniziativa popolare e di referendum o sull'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione.

"L'importanza della commissione è stata evidente in due passaggi della presente legislatura regionale: quando si è trattato di decidere sull'ammissibilità del referendum popolare regionale abrogativo di alcuni articoli della legge quadro che governa la sanità lombarda e sulla legge di iniziativa popolare sul fine vita" sottolineano le opposizioni.

Secondo lo Statuto la commissione dovrebbe essere composta da cinque componenti, quattro eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata e uno dal Consiglio delle Autonomie locali, e rimanere in carica sei anni, cioè oltre il periodo della singola legislatura regionale.

Le opposizioni prevedono che i componenti siano scelti tra i magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo o ex dirigenti in pensione dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni. Se istituita, un terzo dei componenti del Consiglio regionale potrà chiedere che la commissione si pronunci.

Il pdl è stato sottoscritto dal vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono, del consigliere segretario Jacopo Scandella - i due componenti di minoranza dell'ufficio di presidenza, entrambi del Pd - e dai capigruppo Pierfrancesco Majorino (Pd), Lisa Noja (Italia Viva-Azione), Nicola Di Marco (M5S), Michela Palestra (Patto Civico), Onorio Rosati (AVS), Manfredi Palmeri (Lombardia Migliore).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA