Meyer, 'auguri a Ortombina, il suo ufficio alla Scala è pronto'

"Auguri a Fortunato Ortombina, il suo ufficio è pronto": non manca il fair play al sovrintendente uscente della Scala Dominique Meyer che al suo successore ha già fatto preparare un badge di ingresso e uno studio perché possa lavorare nelle migliori condizioni possibili. Ieri Meyer ha a lungo parlato con il sindaco Giuseppe Sala e gli ha assicurato, anche in una lettera che gli ha consegnato, la volontà di restare fino all'ultimo giorno del suo mandato che scade il 28 febbraio 2025. Si è invece preso un po' di tempo per riflettere sulla proposta che gli ha fatto il consiglio di amministrazione di prorogare il suo incarico fino al 1 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA