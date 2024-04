Riciclo e A.I., la nuova console di Starck al Salone del Mobile

La collaborazione tra Kartell e illycaffè si rinnova in occasione del Salone del Mobile 2024 nel segno dell'economia circolare con la nuova A.I. Console disegnata da Philippe Starck con l'aiuto dell'intelligenza artificiale e realizzata con il sistema di riciclo delle capsule Iperespresso illy. L'arredo, con la sua linea snella e la gamba centrale, è pensato per ingressi e disimpegni ed è stato presentato nel Flagship store illy di Via Montenapoleone che dal 15 al 21 aprile sarà allestito a tema innovazione e sostenibilità.

L'A.I. Console arriva dopo la sedia Re-Chair, creata da Antonio Citterio per Kartell e nata come oggetto di sperimentazione delle capacità espressive del riciclo, e la poltroncina Eleganza del 2023.

Una collaborazione, quella tra Kartell e illycaffè, che mette al centro l'innovazione, la qualità e la bellezza, oltre ovviamente alla sostenibilità: "Insieme a Kartell, con cui condividiamo la necessità della transizione verso processi produttivi sempre più innovativi e sostenibili, siamo riusciti a mettere in pratica soluzioni che hanno trasformato le nostre capsule riciclate in oggetti di design" spiega Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè, mentre Lorenza Luti, Direttore Marketing e Retail di Kartell, sottolinea che i prodotti nati dalla collaborazione con illy "non solo soddisfano le esigenze di funzionalità e design, ma anche quelle di responsabilità ambientale".



