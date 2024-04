Per Gucci è Design Ancora

Sono tutte riproposte in Rosso Ancora, la tonalità di rosso scelta da Sabato De Sarno per segnare l'inizio di un nuovo capitolo creativo di Gucci, cinque icone del design italiano presentate dal progetto Gucci Design Ancora, nato da un'idea del Direttore Creativo della maison e co-curato da Michela Pelizzari.

Storet di Nanda Vigo per Acerbis, Clessidra rug da un iconico motivo di Piero Portaluppi, Parola by Gae Aulenti e Piero Castiglioni per FontanaArte, Le Mura di Mario Bellini per Tacchini, Opachi di Tobia Scarpa per Venini sono gli oggetti del design italiano, rivisitati ed esposti in uno spazio immersivo concepito dall'architetto spagnolo Guillermo Santomà per il flagship store Gucci in via Monte Napoleone. In ogni sala le pareti curve di colore verde - colore scelto da Sabato De Sarno - contribuiscono a sfumare i confini e a creare uno spazio metafisico in cui ogni oggetto appare a se stante, presentato come un'idea e non come un semplice prodotto. "Se avessimo messo gli oggetti tutti insieme, avremmo creato un salotto. Invece, abbiamo deciso di eliminare i limiti imposti dal modo in cui utilizziamo questi oggetti e creare una sorta di limbo - spiega Guillermo Santomà - Gli oggetti fluttuanti non hanno significato né funzione. Sono solo forma, materialità, colore" A partire dal 21 aprile, un'edizione speciale degli oggetti sarà disponibile online su gucci.com.



