Ikea con 1st racconta l'emozione del trasloco nella prima casa

Celebra la prima volta in cui si va a vivere da soli la mostra evento di Ikea alla Design Week di Milano: si intitola infatti '1st' e ha un'attenzione alle nuove generazioni e in particolare alla GenZ. Dal 15 al 21 aprile installazioni immersive, novità di prodotto e un ricco palinsesto di appuntamenti animeranno il Padiglione Visconti di via Tortona 58, nel cuore di uno dei distretti del design milanese.

L'obiettivo di Ikea é quello di indagare le esperienze e le emozioni che contraddistinguono un momento di vita universale, ma unico e differente per ciascuno: il trasloco nella prima casa. Una storia che viene raccontata non solo tramite le installazioni progettate dall'architetta Midori Hasuike e dallo spatial designer Emerzon, insieme al light designer Anders Heberling, ma anche attraverso novità di prodotto e iniziative.

"Con la mostra 1st (First) vogliamo raccontare le diverse sfaccettature che caratterizzano la realtà della vita in casa in ogni parte del mondo, affrontando i cambiamenti e le tendenze che interessano la nostra epoca e con un'attenzione particolare al punto di vista delle nuove generazioni", ha commentato Marcus Engman, Creative Director del Gruppo Ingka (Ikea Retail). Alla conferenza ha preso parte anche il Ceo del Gruppo Ingka, Jesper Brodin, per mostrare un'anteprima di Ikea Live Studio, una nuova in-store experience che sarà inaugurata al negozio Ikea di Oxford Street, a Londra. Uno spazio di 25 metri quadrati trasformato in hub, che ospiterà le intuizioni e le idee dei content creator londinesi per produrre contenuti dinamici alla velocità della luce, comunicando direttamente con un pubblico locale e globale. Nell'ambito del Fuorisalone si inserisce la joint venture tra Ikea e Studio Dazed da cui, in esclusiva per '1st', è nato Catalogue!!!, una fanzine che diventa poster, disponibile unicamente al Padiglione Visconti per tutta la durata dell'evento. Un prodotto editoriale di 30 pagine per indagare la camaleontica definizione della casa, con uno sguardo alle diverse generazioni.



