Calcio:Inzaghi 'rinnovo? A fine stagione e non ci sarà problema'

"Rinnovo? Abbiamo vinto tanto, speriamo di vincere ancora tanto, io qui sto bene. Alla fine dell'anno ci siederemo, si parlerà e non ci sarà problema.

L'Inter mi ha dato tanto, abbiamo fatto un grande percorso. Sono arrivato in un momento in cui l'Inter aveva qualche problema, si perdeva qualche giocatore e invece insieme alla società abbiamo fatto questo lungo percorso". Sono queste le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, durante la cerimonia di consegna al salone d'onore del Coni del Premio Bearzot organizzato dall'Us Acli con il patrocinio della Figc.

Parlando della Champions League, Inzaghi ribadisce come "la società e i ragazzi hanno fatto un grande percorso, sono tre anni che siamo nelle prime 16 d'Europa, l'anno scorso abbiamo avuto un percorso magnifico che ci ha portato alla finale di Istanbul. Quest'anno avremmo voluto ripercorrere quel percorso, non sempre si possono compiere imprese. Abbiamo giocato un ottavo di finale contro una squadra che ha fatto la finale di Champions. Posso solo ringraziare i miei giocatori ma di fronte abbiamo trovato un Atletico Madrid che voleva a tutti i costi passare", conclude.



