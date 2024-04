Calcio: Pioli, 'La Roma si puo' battere, vogliamo il derby'

"Per mentalità e professionalità so che la prossima partita è sempre la più importante, il mio futuro si deciderà alla fine del campionato come è sempre stato": così, Stefano Pioli a Sky, al termine della gara col Sassuolo ed in vista dei prossimi appuntamenti che attendono il Milan, il ritorno di Europa League ed i derby.

"Abbiamo commesso troppe disattenzioni - dice parlando della gara col Sassuolo - Con il pallone ci siamo poi comportati bene, abbiamo segnato 3 gol e potevano essere 5. Mi tengo lo spirito, anche se non siamo riusciti ad allungare sulla Juventus. Per le prossime partite dobbiamo assolutamente alzare il livello".

Pioli vuole allontanare lo spauracchio del possibile scudetto dell'Inter il giorno del derby: "L'Inter vincerà lo scudetto e noi faremo di tutto per vincere il derby, dare una soddisfazione ai nostri tifosi e mantenere il secondo posto in classifica - sottolinea il tecnico del Milan - Si tratta del momento più importante della stagione, lo sappiamo e siamo preparati.

Abbiamo le qualità per esprimerci a un certo livello e ci siamo sempre fatti trovare pronti nei momenti importanti, abbiamo sempre reagito dopo le sconfitte e i periodi difficili".

Prima del derby però, c'è da rimontare la Roma nel ritorno dei quarti di finale di Europa League: "Se giochiamo come sappiamo sono convinto che la batteremo - le parole di Pioli - A Milano ha giocato un'ottima partita, forse al massimo del proprio livello. Noi invece siamo stati a un livello basso e possiamo di sicuro alzarlo. La squadra ha talento e qualità, deve avere le idee chiare e sta a me e al mio staff trasmetterle nella maniera corretta. Fisicamente stiamo benissimo, solo Kjaer oggi ha avuto un problema ai flessori".



