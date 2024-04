La redazione di Vogue Italia si apre alla Design Week

Vogue Italia - che compie 60 anni - dal 17 al 19 aprile aprirà le porte della sua redazione, in Piazzale Luigi Cadorna 5, per la seconda edizione di The Vogue Closet.

Dietro al progetto pensato per la design week lo studio (AB)NORMAL che, insieme a Vogue Italia, si è occupato di reinterpretare gli spazi della testata. "Il punto di partenza - anticipa Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia - è stato la volontà di usare la moda e l'architettura come strumenti a disposizione delle idee, convinti che solo la contaminazione dei linguaggi possa proporre una visione nuova del magazine stesso che diventa, grazie a The Vogue Closet, contenitore e contenuto interattivo per il pubblico".

Cinque le stanze in cui saranno esplorati i diversi aspetti del processo creativo e narrativo di Vogue Italia: Inside Backstage, dove scoprire una selezione di abiti e accessori mostrati nelle copertine e nei servizi interni del magazine. Poi Icon Archive, una raccolta in versione tridimensionale degli Scrapbooks di Lele Acquarone, storica firma di Vogue Italia.

Dalla collaborazione con Mattel Creations, main partner di The Vogue Closet, nasce Creating What's Next, uno spazio dove saranno esposti pezzi da collezione: dalla collaborazione firmata Kartell x Barbie alla limited edition Hot Wheels by Daniel Arsham. L'itinerario di The Vogue Closet include anche la stanza 60 Years of Freedom dove Vogue Italia e Ford Mustang, main partner dell'evento, ripercorrono un viaggio nel passato.

Per le parole e i suoni della moda c'è infine The Sound of Closet, lo spazio dedicato agli incontri e al viaggio sonoro che conduce un capo alle pagine di un giornale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA