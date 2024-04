Basket: Efes batte Stella Rossa, Milano fuori da Eurolega

L'Eurolega dell'Olimpia finisce qui. Niente combinazione favorevole di risultati perché l'Efes liquida facilmente la Stella Rossa (100-55) e si qualifica ai play-in mentre, pochi minuti dopo, l'EA7 perde sul campo neutro di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv (86-92). Per Milano una stagione europea molto deludente culminata con 19 sconfitte.

Mattatori della serata Baldwin (18) e Nebo (14 e 9 rimbalzi).

Per Milano cinque giocatori in doppia cifra: 13 per Lo, 12 per Shields, 11 per Napier e Poythress, 10 per Mirotic.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA