Alla design week un'installazione sulla rete neurale dell'Ia

Rende tangibile il funzionamento della rete neurale dell'Intelligenza Artificiale l'installazione 'Data Bugs - AI is a mirror' pensata dallo studio Dotdotdot per festeggiare i suoi 20 anni al fuori salone.

L'installazione immersiva, a partire da un modello che elabora in tempo reale, esplora e racconta il potere generativo dell'Intelligenza Artificiale, per riflettere sui rischi che la polarizzazione dei dati ha nell'alimentare bias e stereotipi.

"Con questo progetto - spiega Alessandro Masserdotti, co-founder e cto di Dotdotdot - abbiamo scelto di approfondire il filone dell'Explainable AI (XAI) per restituire ai visitatori un'esperienza immersiva emozionale che permette di visualizzare il modo in cui i modelli di apprendimento automatico (Machine Learning) prendono decisioni e generano output, per far luce e riflettere sulle implicazioni che questo comporta sulla nostra società".

In un universo immaginario popolato da insetti, i visitatori sono invitati a esplorare due scenari dove rappresentazione e semplificazione sono due facce della stessa medaglia, con due modelli di Intelligenza Artificiale che differiscono nei relativi dataset per la varietà di tipologie che contengono. Il dataset basato su informazioni omogenee genera così immagini simili e stereotipate, mentre il dataset basato su informazioni bilanciate, ovvero che include la varietà di tipologie presenti in natura, permette di creare risultati che si avvicinano alla diversità della realtà. Muovendosi, gli utenti interagiscono con la rappresentazione dello spazio latente, attivando e disattivando le caratteristiche che lo compongono e generando continuamente infinite combinazioni di insetti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA