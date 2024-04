A Milano dispositivo di sicurezza e controlli per G7

Per il G7 dei trasporti, il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto un preciso dispositivo di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica, per garantire il regolare svolgimento del vertice internazionale e al tempo stesso fruibilità del centro milanese ai cittadini, turisti ed esercenti. In considerazione dei lavori che si terranno a Palazzo Reale, degli spostamenti delle delegazioni e degli eventi connessi al vertice che riguarderanno Palazzo Lombardia e il Teatro alla Scala, la Questura fa sapere che sono state individuate zone di rispetto caratterizzate da modalità operative modulabili. Le forze di polizia effettueranno opportuni controlli nelle zone che saranno delimitate da transenne in maniera intermittente e razionale.

Nel corso dell'evento internazionale, sarà interdetto il traffico in piazza Beccaria e, il solo venerdì pomeriggio, in piazza della Scala.

Nei tre giorni di riunioni ministeriali, inoltre, saranno chiusi i due accessi alla stazione metropolitana Duomo lato Arengario.



