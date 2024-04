Lo sguardo sul futuro di Norman Foster alla Design Week

Norman Foster, una delle figure più influenti nel mondo dell'architettura contemporanea, Guest Editor di Domus 2024, sarà protagonista alla Design Week di un incontro aperto al pubblico, nell'aula magna del Politecnico di Milano, con al centro il suo sguardo sul futuro.

"Poter condividere il suo sguardo sul futuro in occasione della Design Week, in cui Milano diventa la capitale del mondo - dice Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus - credo sia davvero un momento senza precedenti. E poterlo fare nel cuore del Politecnico di Milano, accolti da quella che, come Domus, è un'eccellenza globale prima che nazionale, rappresenta per tutti noi un motivo di orgoglio e una spinta al confronto, alla crescita, all'apprendimento di quanto potremo fare per vivere in un mondo nuovo. Più giusto, più inclusivo, più sostenibile e forse anche più bello" .

"Continua la tradizione del Politecnico di Milano - prosegue il prorettore vicario del Politecnico di Milano Emilio Faroldi - di ospitare figure illuminate e riconducibili alle discipline ingegneristiche, architettoniche, del design, nel solco di una storia che vede nel dialogo e nella relazione con l'eccellenza, la chiave interpretativa di diffusione delle conoscenze, dei saperi, delle arti che, costantemente, modificano il loro statuto. Ospitare Lord Norman Foster, la sua esperienza, il suo approccio culturale alla trasformazione dell'ambiente in cui viviamo, è un privilegio finalizzato a conoscere uno dei principali protagonisti della scena architettonica mondiale operante in due secoli, ma anche in due differenti, e così lontani, millenni".



