Scala: Chung sbaglia al piano, si ferma e scherza col pubblico

Myung-Whun Chung ha un legame storico con la Filarmonica della Scala, tanto che ne è stato nominato direttore emerito. Il concerto di ieri però per lui è stato un debutto milanese perché per la prima volta oltre a dirigere si è esibito anche al pianoforte.

È stato lui stesso a spiegarlo al pubblico quando, durante l'esecuzione del concerto per pianoforte in La maggiore di Mozart si è improvvisamente fermato dopo essersi accorto di aver sbagliato. "Servirebbe un vero direttore" ha scherzato. "Mi date un'altra chance" ha aggiunto fra le risa del pubblico prima di ricominciare con le note veloci di Mozart.

Alla fine Chung, che è molto amato dal pubblico milanese, si è preparato al bis. "Per farmi perdonare vi suono qualcosa, qualcosa di lento" ha detto prima di eseguire Sogno di Schumann.

"Stasera è una occasione particolare - ha poi aggiunto - Dopo 35 anni come direttore con questi grandi musicisti, che sono amici molto speciali, questa sera è il mio debutto come pianista. Le dita non funzionano sempre bene: qualche volta lo fanno, qualche volta no". Nuovo bis al piano, sempre con Schumann, questa volta l'Arabesque prima di salire sul podio e offrire una esecuzione della Sesta sinfonia di Bruckner, non molto eseguita, quasi mai dalla Filarmonica che ha ancora una volta dimostrato il suo feeling particolare con Chung,



