Prefetto Milano precetta lavoratori Atm per G7 Trasporti

Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha riunito stamattina il Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica e, dopo averne acquisito il parere unanime, ha disposto la precettazione dei lavoratori Atm che intendono aderire allo sciopero proclamato per giovedì 11 aprile, dalle 20 alle 24, dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil Milano Lombardia e Uil Trasporti Lombardia in adesione allo sciopero nazionale plurisettoriale di Cgil e Uil.

"Il provvedimento di precettazione - spiega la Prefettura - che interesserà l'intera giornata, si è reso necessario per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza, in concomitanza con due eventi di particolare complessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero l'apertura della Riunione straordinaria dei Ministri dei trasporti (Forum del G7 Trasporti), che vedrà la presenza per tre giorni nel capoluogo dei Ministri dei Trasporti di Italia, USA, Canada, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito e, dalle 21 allo Stadio Meazza, l'incontro di calcio Milan-Roma, valevole per l'Europa League stagione 2023/2024, per il quale si prevede la presenza di circa 75.000 tifosi".



