Fumata grigia sul sovrintendente della Scala, nessun voto

Fumata grigia per la nomina del nuovo sovrintendente della Scala che era attesa per oggi.

Durante la riunione del cda, presieduto dal sindaco Giuseppe Sala, è stato proposto il rinnovo per un anno dei contratti dell'attuale sovrintendente Dominique Meyer e del direttore musicale Riccardo Chailly che sono in scadenza a febbraio 2025.

Per poi nominare il successore (Fortunato Ortombina, in arrivo dalla Fenice) dal 2026. Nessuna votazione ci sarebbe però stata in attesa di sapere l'orientamento del ministro Gennaro Sangiuliano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA