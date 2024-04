A Milano affitti pazzi per Design Week, 3.800 euro a settimana

Se a Milano si confronta il prezzo con una qualunque settimana di un altro periodo dell'anno senza eventi internazionali, il canone medio settimanale per un appartamento è più che triplicato passando da 1.207 euro a 3.855, con una crescita media nella stessa settimana del 5,3% rispetto al 2023, per raggiungere punte in via della Moscova a 7.350 euro. Lo afferma una ricerca di Abitare Co. sugli affitti brevi in occasione della Milano Design Week.

Un impatto sugli affitti per la Design Week (la settimana che fa riferimento al Salone del mobile) che si è esteso anche all'hinterland e in particolare a Monza, dato che per la prima volta il Fuorisalone uscirà dall'area metropolitana per espandersi nella provincia di Monza e Brianza. Nel capoluogo brianzolo l'aumento medio dei canoni settimanali è del 289% (2.590), più di Milano. A Rho i prezzi settimanali sono cresciuti del 255% (2.310), a Sesto San Giovanni del 213% (1.750), a San Donato Milanese del 207% (1.890).

Si tratta di un business - aggiunge la ricerca di Abitare Co.

- che spinge molti proprietari ad affittare la propria abitazione dove vivono abitualmente per una settimana (per chi dispone di una soluzione alternativa), oppure accetta di convivere affittando una stanza e che durante l'anno viene adibita ad altri usi.



