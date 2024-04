Collasso per l'ex assessore Gallera alla Milano Marathon

"Purtroppo la maratona di Milano per me è finita nel peggiore dei modi. Ho avuto un collasso al 41 km e non sono riuscita a concluderla": Giulio Gallera, ex assessore lombardo al Welfare ed ora consigliere regionale di Forza Italia lo ha scritto sui social dopo che ha avuto un collasso mentre partecipava questa mattina alla Wizz Air Milano Marathon.

"Mi hanno portato in ambulanza all'ospedale da campo dove mi hanno fatto due flebo ed ora sto molto meglio - ha aggiunto - una giornata troppo calda, la prima giornata calda, e un ritmo troppo veloce probabilmente sono stata la causa".

"Sono molto arrabbiato ma sono cose che capitano . . .- ha concluso - La prossima maratona andrà sicuramente meglio".





