Monza ricorda il poeta Giampiero Neri a un anno dalla scomparsa

Monza ricorda il poeta Giampiero Neri a un anno dalla sua scomparsa. L'appuntamento è per venerdì 12 aprile, nella Sala degli Specchi della Villa Reale.

Introdurrà l'incontro, che avrà inizio alle 18, Antonetta Carrabs, presidente de La Casa della poesia di Monza. Ugo Pontiggia, figlio di Giampiero Neri, docente e traduttore di lirici greci, affronterà il tema "La poesia di Neri tra memoria e innovazione". Davide Savio, docente dell'Università Cattolica di Milano, parlerà del Fondo Neri conservato presso l'ateneo.

Elisabetta Motta, docente e saggista, vice presidente de La Casa della Poesia di Monza, interverrà in relazione al 'Bestiario' di Neri. Ospite dell'incontro sarà anche l'editore Alberto Casiraghy che nel corso di più anni ha realizzato con Neri cinque 'pulcinielefanti', plaquette d'arte realizzate in 33 copie stampate con torchio a caratteri mobili, contenenti testi poetici di Neri e suoi ritratti fotografici realizzati da Daniele Ferroni. Assieme a lui interverrà anche l'editore Luciano Ragozzino che di Neri ha pubblicato diversi libri d'arte stampati con torchio a mano. L'arpista Vincenzo Zitello eseguirà alcuni brani musicali.

Neri è nato ad Erba (Como) nel 1927 ed è morto a Milano nel 2023. "Fin dal suo esordio in volume, 'L'aspetto occidentale del vestito' (1976), e ancor più nei successivi libri poi raccolti in 'Teatro naturale' (1998), la poesia di Neri - ricorda La Casa della Poesia - si costituisce di brevi racconti e di brevi riflessioni, talvolta in versi talora in prosa, oscillando dunque fra questi due poli. Al centro della sua indagine ha sempre posto l'interesse per la storia e il tema della memoria, il problema del male e della ricerca della verità sulla scena del mondo, un Teatro naturale, in cui 'gli uomini sono gli attori di un dramma scritto altrove'. Ha rivolto grande attenzione anche al tema della natura e in particolare al mondo degli animali".

Dopo l'Oscar delle poesie (Mondadori 2007), ha pubblicato 'Paesaggi inospiti' (Mondadori 2009), 'Il professor Fumagalli e altre figure' (Mondadori 2012), 'Via provinciale' (Garzanti 2017) e 'Antologia Personale' (Garzanti 2022). Con interlinea ha pubblicato 'Non ci saremmo più rivisti' (2018) e con Ares la quadrilogia 'Da un paese vicino' (2020), 'Piazza Libia' (2021), 'Un difficile viaggio', 'Un insegnante di provincia' (2022), 'Utopie' (2023).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA