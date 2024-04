Al quagliodromo danni e scritte contro l'assessora Mazzali

Insulti all'assessora al Turismo della Lombardia sono stati scritti sul quagliodromo di Arci Caccia a Urago dell'Oglio, in provincia di Brescia, che è stato vandalizzato. All'interno, dove sono state imbrattate pareti e sono stati danneggiati mobili e masserizie, anche la firma ALF, Animal Liberation Front.

A Barbara Mazzali, conosciuta in passato come Lady Carabina per il sostegno alla caccia, è arrivata la solidarietà da Fratelli d'Italia, in particolare dal senatore Sandro Sisler, dal deputato Marco Osnato e dall'assessore lombardo alla Sicurezza Romano La Russa che in una nota sottolinea "una presa di posizione netta da parte di tutte le forze politiche riguardo agli insulti misogini" Dal canto suo Mazzali ieri su Fb assicurava che "questo stavolta non rimarrà impunito". "Distruggere la proprietà privata, oltraggiare e ingiuriare persona che svolge pubbliche funzioni è grave e ha le sue conseguenze. Non mi limiterò ad una semplice denuncia; andrà in fondo questa volta - ha aggiunto - all'ennesimo oltraggio ad una comunità di cittadini che orgogliosamente hanno la fedina penale pulita e che di prima mattina non si svegliano per distruggere le proprietà di altri ma si alzano per andare a lavorare e mantenere le proprie famiglie. Chi compie questi atti vigliacchi in qualsiasi paese civile si chiama delinquente e malvivente e va perseguito e punito dalla legge. Queste persone vanno arrestate perché pericolose per la società civile !!!!".



