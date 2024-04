Einaudi ripubblica Il Bel Paese di Antonio Stoppani

ANTONIO STOPPANI, "IL BEL PAESE" (EINAUDI, PP. 648, EURO 85) Sarà Lecco, città natale di Antonio Stoppani, ad ospitare nel bicentenario della nascita del famoso geologo e divulgatore scientifico la prima presentazione a livello nazionale della nuova edizione Millenni Einaudi della sua opera più famosa: 'Il Bel Paese'. L'appuntamento è in programma venerdì 12 aprile alle ore 18.45 nell'Aula magna del Politecnico di Milano - Polo regionale di Lecco.

'Il Bel Paese' è un capolavoro della divulgazione scientifica italiana del secondo Ottocento. In ventinove "conversazioni" serali, davanti al caminetto, uno zio molto colto che tanto ha viaggiato racconta ai nipoti la geologia e le bellezze naturalistiche dell'Italia. E le mille meraviglie del paesaggio italiano diventano un elemento fondante dell'identità nazionale: dagli scorci più suggestivi del Lago Maggiore alle colline toscane, dalle marine allora incontaminate ai crateri del Vesuvio e dell'Etna, fino alle amate montagne degli Appennini e delle Alpi (Stoppani fu anche il primo presidente del Cai Milano). Dalla sua prima edizione del 1876, il libro ebbe una vasta diffusione nell'Italia da poco unita, contribuendo a formare negli italiani i presupposti di una cultura scientifica da affiancare a quella filosofica, letteraria e religiosa.

Il programma dell'evento del 12 aprile prevede - dopo i saluti istituzionali di Simona Piazza, vicesindaca e assessora alla Cultura del Comune di Lecco e di Francesco Locatelli, presidente del Rotary Club Lecco - una tavola rotonda dello storico Walter Barberis, curatore della nuova edizione, e di Mauro Bersani, editor dei Classici Einaudi, in dialogo con Bruno Biagi dell'associazione Promessi sposi in circolo. Coordina i lavori Mauro Rossetto, direttore del Sistema Museale Urbano Lecchese.

L'evento inaugura la rassegna '"Volti e Storie. Ritratti di lecchesi illustri da Lecco al mondo', promossa dal Comune di Lecco attraverso il SiMUL (Sistema Museale Urbano Lecchese), che si svilupperà da aprile a novembre con l'obiettivo di celebrare tre lecchesi che, insieme ad Alessandro Manzoni, hanno segnato la storia della città. Si tratta di Antonio Ghislanzoni (giornalista, scrittore e librettista di opere, tra cui l'Aida di Verdi), Mario Cermenati (scienziato, naturalista e politico di impronta radicale) e del già ricordato Antonio Stoppani (nato a Lecco il 15 agosto 1824 e morto a Milano il 1° gennaio 1891), sacerdote, scienziato, inventore della geologia stratigrafica, divulgatore scientifico, patriota ed esponente del cattolicesimo liberale rosminiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA