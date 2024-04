Dagli archivi Levi's a Milano la storia del jeans

Arrivano dagli archivi Levi's di San Francisco, città natale del brand, i capi protagonisti della mostra 'Icons, Innovations & Firsts. Stories of Heritage and Progress from the Levi's© Archives', allestita per la design week presso lo Spazio delle Culture al Mudec di Milano.

La mostra, curata da Tracey Panek, è un'esplorazione del patrimonio del marchio, con al centro l'impatto del blue jeans, dalla sua invenzione nel 1873 a oggi. Una storia che ha avuto inizio dalla collaborazione tra il fornitore Levi Strauss e un sarto di nome Jacob Davis, il quale aggiunse rivetti alle tasche dei pantaloni da lavoro. I due si unirono per un brevetto americano che fu concesso il 20 maggio 1873. Levi Strauss & Co.

intraprese la sua produzione realizzando salopette con rivetti brevettate Levi's, successivamente identificate dal loro lot number a tre cifre: 501.

La mostra esplora la storia del brand, illustrando le origini e l'evoluzione di questo iconico capo di abbigliamento. Dalla sezione "Icons" con capi indossati da Steve Jobs e Albert Einstein, a "Innovations" che mostra le innovazioni come la Levi's Trucker Jacket con Jacquard by Google - uno dei primi capi con tecnologia indossabile - fino a "Firsts", che presenta il blue jeans originale.



