Kering compra palazzo a via Monte Napoleone per 1,3 miliardi

Kering, gruppo internazionale del lusso che ha tra i suoi brand Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, acquista la società proprietaria "dell'iconico e storico immobile di via Monte Napoleone 8, a Milano", controllata da Blackstone Property Partners Europe, per un valore di circa 1,3 miliardi di euro.

L'investimento - si legge in una nota - si inquadra all'interno della strategia immobiliare selettiva di Kering, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison.

Situato in uno degli incroci più importanti del Quadrilatero della moda, il palazzo settecentesco - aggiunge la nota - si sviluppa su cinque piani, per un totale di 11.800 metri quadrati di superficie lorda. L'immobile comprende più di 5.000 metri quadrati di superficie commerciale, una delle più ampie di via Monte Napoleone. Kering continua a privilegiare una gestione proattiva del proprio portafoglio immobiliare, con l'obiettivo di breve-medio termine di mantenere una quota di partecipazione all'interno delle sue principali proprietà, al fianco di co-investitori presenti attraverso specifici veicoli di investimento.

Operazione Kering-Blackstone la maggiore su un asset in Italia

"Questa transazione rappresenta un ottimo risultato per i nostri investitori e dimostra la straordinaria richiesta di immobili di alta qualità nei mercati più solidi da parte degli investitori". Lo sottolinea James Seppala, Capo Real Estate Europa di Blackstone che, nel commentare l'acquisto da parte del gruppo Kering di Via Monte Napoleone 8, rileva peraltro che si tratta della più grande transazione di un singolo asset mai effettuata in Italia. La transazione dovrebbe concludersi entro luglio 2024.

Blackstone ha acquisito la proprietà nel novembre 2021 come parte di una più ampia acquisizione di portfolio comprando Reale Compagnia Italiana, storica società immobiliare milanese. Blackstone Property Partners Europe Holdings è stato assistito da Kryalos SGR che ha svolto ruolo di advisor.

Inoltre anche da BNP Paribas, Barclays, Eastdil Secured, J.P. Morgan Securities, RBC Capital Markets e SMBC Nikko Capital Markets Limited. Per la parte legale Simpson Thacher & Bartlett e PedersoliGattai e per quella fiscale e finanziaria PwC.

