Milanesi preoccupati per l'ambiente, chiedono di fare di più

L'ambiente e il cambiamento climatico sono una apprensione reale per i milanesi, con l'82% dei cittadini che è preoccupato per il futuro dell'ecosistema.

Il dato più alto tra le grandi metropoli europee e che condivide questa sensazione con gli abitanti di New York e Los Angeles. A dirlo la ricerca "Milanesi e sostenibilità ambientale, un confronto con i cittadini di altre metropoli del mondo", elaborata dalla divisione Annalect di Omnicom Media Group, presentata oggi a Palazzo Marino.

Secondo il 94% dei milanesi sono le aziende che devono avere un ruolo attivo nel salvaguardare l'ambiente, con l'87% degli intervistati che dichiara che un'azienda che ha comportamenti poco sostenibili impatta sulle proprie scelte di consumo.

Per i milanesi deve aumentare la collaborazione tra pubblico e privato nel campo della tutela ambientale, mentre gli stessi cittadini si dichiarano disposti a contribuire con i propri comportamenti alla salvaguardia dell'ambiente, per esempio riducendo i consumi o intervenendo sull'uso del condizionatore in estate.



