Il 5 e il 12 aprile le 'Notti della Geografia'

Più di 280 eventi, di cui circa 70 in Italia, con escursioni guidate, aperture straordinarie, laboratori interattivi che esplorano temi geografici contemporanei, conferenze con esperti del settore e proiezioni di film che raccontano storie legate alla geografia e alla sua importanza nel mondo moderno. Si tratta della Geonight, la Notte della Geografia, evento internazionale che celebra e promuove la geografia.

Le Geonight 2024 si terranno nelle giornate del 5 e del 12 aprile e l'obiettivo è rendere la geografia accessibile a tutti, offrendo un'esperienza educativa che promuova la consapevolezza ambientale, la diversità culturale e il senso di appartenenza al nostro pianeta.

"Dal 2018, quando per la prima volta l'iniziativa è stata proposta a livello internazionale - dice Elena dell'Agnese, presidente dell'Associazione dei Geografi e delle Geografe Italiani - appassionati, esperti e curiosi di tutto il mondo danno vita e partecipano ad esperienze variegate che contemplano occasioni tipicamente accademiche, come convegni o tavole rotonde, quanto sperimentazioni meno ortodosse, innovative, coinvolgenti e stimolanti".

Con una vasta gamma di attività proposte, "la Geonight offre al pubblico la possibilità di familiarizzare con i concetti e le ricerche geografiche e, attraverso l'esperienza collettiva - conclude - favorisce un apprendimento collaborativo e inclusivo".



