Inter: Farris, obiettivo scudetto il prima possibile

Finale di partita senza voce per il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, che non ha potuto così presentarsi alle classiche interviste post-gara dopo il successo contro l'Empoli. Davanti alle tv si è presentato così il suo vice, Massimiliano Farris. "Non abbiamo mai parlato di scegliere la partita in cui vincere lo scudetto. Abbiamo fatto tantissimi punti e abbiamo un grande vantaggio ma non basta. Mancano 8 partite e dobbiamo fare bene. Abbiamo solo in testa di arrivare allo scudetto, prima possibile sarebbe meglio ma ci godiamo il percorso", le sue parole a Dazn. "Vincere lo scudetto nel derby? Non bluffo, non ne abbiamo parlato, la squadra metterà la testa sull'Udinese. La cosa meravigliosa di questo gruppo fantastico è l'entusiasmo in allenamento. Acerbi? C'è stato un bel tumulto mediatico e abbiamo aspettato fino al suo rientro per parlare con lui: ci ha detto che non ha assolutamente pronunciato la frase razzista e tutti ci siamo schierati al suo fianco.

Personalmente aggiungo che lo conosco da tanto, è un bravissimo ragazzo ed è tutto tranne che un razzista: è stato un brutto episodio, speriamo si sia chiuso e si parli solo di calcio".





