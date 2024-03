Milan corsaro a Firenze, 2-1 alla Viola e + 6 sulla Juve

Il Milan vince 2-1 in casa della Fiorentina e consolida il secondo posto in classifica con i punti di vantaggio sulla Juventus che salgono a 6. Partita ricca di emozioni e occasioni da una parte e dall'altra.

Dopo un primo tempo equilibrato, i rossoneri passano grazie a Chukwueze al 2' della ripresa. Gioia che dura però soltanto tre minuti, quelli che bastano alla Viola per pareggiare con Duncan.

Squadre allungate e grandi spazi che Leao sfrutta per segnare il 2-1 all'8' del secondo tempo. La Fiorentina può recriminare per alcune occasioni fallite dai suoi o respinte da un super Maignan.

In classifica il Milan sale a 65 punti a + 6 sulla Juventus.

La Fiorentina, decima, resta a 43 punti ma con la partita con l'Atalanta ancora da recuperare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA