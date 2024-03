A Milano un milione di euro per gli spettacoli in periferia

Oltre un milione di euro per festival, spettacoli e progetti che si svolgeranno, soprattutto in periferia, dal 21 giugno al 31 ottobre: torna 'Milano è viva nei quartieri', progetto del Comune di Milano - Cultura finanziato dal Ministero della Cultura.

Lo stanziamento per il bando è precisamente di un milione 147.927,80 euro. Possono fare domanda di contributo organismi finanziati dal fondo nazionale per lo spettacolo o organismi attivi da almeno tre anni. Le proposte saranno vagliate con una procedura a evidenza pubblica da una commissione che sarà istituita appositamente.

Fra i criteri di selezione il fatto che gli eventi si svolgano al di fuori della circonvallazione che percorre la linea di bus 90/91, e quindi che siano in periferia, che coinvolgano spazi non convenzionali, che abbiano una portata formativa e prevedano laboratori di arti performative.

Sono due gli obiettivi, sottolineati dall'assessore milanese alla Cultura Tommaso Sacchi: "Favorire la vitalità non solo culturale, ma anche sociale ed economica di tutti i quartieri" e allo stesso tempo sostenere "economicamente il comparto dello spettacolo dal vivo", rafforzando "la struttura di produzione culturale in tutta la città".

Si può fare domanda a entrambe le sezioni del bando (ma comunque il finanziamento sarà al massimo di una). Una sezione riguarda i festival, che abbiano eventi in almeno 3 quartieri di uno stesso municipio e un costo dai centomila euro in su. Sono otto i progetti che saranno finanziati, ciascuno con 80mila euro. L'altra sezione riguarda invece eventi diffusi. Nel caso di progetti con un valore dai 18.750 ai 24.999 euro il finanziamento sarà fra i 15 e i ventimila euro. Per progetti dai 25mila euro in su il contributo varierà dai 20 ai 32mila euro.

In tutti i casi non potrà superare l'80% del costo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA