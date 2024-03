La Pasqua bassa sostiene il turismo in montagna in Lombardia (2)

Quanto alle città Lombarde, per Pasqua sono attesi il 3% di arrivi in più a Milano e "ottime presenze" a Bergamo, spinte anche da turisti stranieri, soprattutto polacchi, tedeschi e francesi, ma anche extra Ue, in particolare giapponesi e americani. A Cremona è occupato il 50% delle camere d'albergo, in linea con lo scorso anno. Lieve calo a Mantova, a causa soprattutto del meteo, mentre Brescia si assesta, restando comunque sopra del 10% rispetto al 2019. Per la Leonessa il 2023, anno in cui è stata insieme a Bergamo capitale della cultura, ha fatto registrare "numeri record", seconda in regione per numero di pernottamenti (13,1 milioni) e terza per arrivi di stranieri (il 70% del totale).

Bene in generale anche le prenotazioni nei ristoranti per Pasqua e Pasquetta, che rimangono stabili a Milano e Brescia, ma crescono a Cremona e soprattutto a Bergamo, con prenotazioni in aumento del 17%, mentre a Varese si registra una crescita del 20% dell'asporto, con una speculare riduzione di prenotazioni nei ristoranti. "Soddisfacenti" anche le vendite di colombe pasquali.

"I numeri - afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Lombardia Carlo Massoletti - confermano l'attrattività della Lombardia, dove il turismo è ormai un driver economico". "Per consolidare sempre di più questa tendenza - sottolinea - è necessario insistere sulla qualità dell'offerta, dalle strutture ricettive all'alto livello dei servizi offerti, che deve essere perseguita anche da scelte politiche lungimiranti". Servono poi "connessioni sia fisiche, in grado di collegare in modo rapido ed efficiente i diversi territori, sia digitali, importanti per le imprese e i turisti", conclude Massoletti.



