Trenord, servizio torna regolare sulla linea Brescia-Iseo-Edolo

Il servizio torna regolare sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, con il ripristino della circolazione dei treni fra Pisogne-Marone Zone, e sarà potenziata l'offerta ferroviaria su Edolo, grazie al prolungamento di 11 corse della linea regionale Brescia-Iseo-Breno.

Lo rende noto un comunicato di Trenord, nel quale si specifica che sono terminati gli interventi di ripristino della tratta Pisogne-Marone Zone, svolti dal gestore dell'infrastruttura Ferrovienord in seguito all'incidente stradale avvenuto il 21 settembre 2023. Da sabato 30 i treni torneranno a viaggiare sulla tratta, su cui in questi mesi il servizio si è svolto su bus.

L'interruzione fra Pisogne e Marone Zone ha reso necessaria la rimodulazione della circolazione sulla linea, con l'attivazione di un servizio sostitutivo su bus anche fra Breno ed Edolo, per agevolare la gestione dei convogli. Con il ripristino, sarà potenziata l'offerta ferroviaria su Edolo: 11 corse della linea regionale Brescia-Iseo-Breno prolungheranno la corsa fino alla stazione, che sarà raggiunta complessivamente da 28 corse al giorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA