Incendio nell'alloggio di 'accumulatori seriali', nessun ferito

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti oggi per un incendio che si è sviluppato al terzo piano di un edificio a San Giuliano Milanese. All'interno dell'appartamento in quel momento si trovavano un uomo e una donna di 66 e 62 anno, definiti dai soccorritori "accumulatori seriali" che sono rimasti illesi.

L'immobile, infatti, si presentava pieno di oggetti che hanno reso difficoltose le operazioni di soccorso. L'incendio comunque è stato domato dai vigili del fuoco intervenuti con sei mezzi e una ventina di uomini.

L'edificio è stato messo in sicurezza e 25 persone sono dovute uscire di casa per sicurezza.



