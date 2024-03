Incendio in stabilimento brianzolo, due operai intossicati

Due operai sono rimasti lievemente intossicati e un'altra decina è stata valutata dai medici per un incendio divampato nel capannone di un'azienda a Usmate Velate (Monza), in viale delle Industrie. La colonna di fumo è stata segnalata al 112 da diversi automobilisti intorno alle 16.30, stessa richiesta fatta poco prima anche dai dipendenti dello stabilimento, attivo nella lavorazione di materiale ferroso.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Monza, 30 uomini in tutto, unitamente al personale del 118. Le fiamme sono state domate e tutti gli operai sono stati evacuati e visitati. Due, di 32 e 35 anni, sono stati trasportati in Pronto soccorso a Vimercate (Monza) per sospetta intossicazione da fumo. Al vaglio le cause del rogo, che ha causato danni alla struttura. Sul posto anche i carabinieri e la Polizia locale.



