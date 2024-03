Colpita da zoccoli del cavallo, grave 29enne a Lodi

Una 29enne è rimasta seriamente ferita oggi pomeriggio mentre si prendeva cura di un cavalo all'ospedale veterinario universitario della Statale di Milano, nel distaccamento di Lodi.

L'animale l'avrebbe disarcionata e la donna sarebbe stata anche colpita, in più parti del corpo, dagli zoccoli dell'animale. Subito soccorsa dai colleghi e, quindi, dai sanitari del 118, è stata portata d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia grave ma non in pericolo di vita.



