Un'apertura straordinaria conclude la mostra su Moroni

Ultimi giorni di tempo per visitare la grande mostra "Moroni (1521-1580). Il ritratto del suo tempo" a cura di Simone Facchinetti e Arturo Galansino, dedicata al pittore lombardo Giovan Battista Moroni, riconosciuto tra i maggiori ritrattisti del Cinquecento europeo. L'esposizione, la più completa che sia mai stata realizzata dedicata a Giovan Battista Moroni, con oltre 100 opere tra disegni, libri, medaglie, armature, ma soprattutto dipinti provenienti da prestigiosi musei internazionali quali la National Gallery di Londra, sarà visitabile fino a lunedì primo aprile alle Gallerie d'Italia di Milano, museo di Intesa Sanpaolo. In occasione del finissage della mostra, è prevista un'apertura straordinaria e gratuita proprio lunedì primo aprile, dalle 9:30 alle 19:30.

"L'apprezzamento costante dimostrato in questi mesi per la mostra dedicata a Moroni - commenta Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo - ci permette di offrire un'ultima opportunità per condividere lo stupore davanti agli straordinari ritratti di un grande pittore del Rinascimento italiano. Il successo del progetto che sta per concludersi conferma, ancora una volta, la serietà del lavoro di Gallerie d'Italia e l'importante contributo alla proposta espositiva di Milano, con iniziative che coinvolgono per bellezza e originalità." Alle opere di Moroni si affiancano importanti testimonianze figurative di Lotto, Moretto, Savoldo, Anthonis Mor, Tiziano, Veronese e Tintoretto. Tra le opere in mostra anche 'Il sarto', proveniente dalla National Gallery di Londra, considerato il dipinto più iconico di Moroni.



