Deejay Waff arriva in Italia, unica data in provincia di Varese

E' in provincia di Varese l'unica data italiana di Waff. Originario di Hull, il deejay e produttore inglese è tra gli artisti più ricercati sulla scena techno mondiale. Si esibirà, venerdì prossimo, al Cube Club di Cassano Magnago nell'ambito della serata "The Line" prodotta da Gianni Boleso Bonicalzi.

Waff affonda le radici nell'underground britannico ma inarrestabile entusiasmo e attenzione maniacale ai dettagli gli hanno permesso di raggiungere ben presto popolarità internazionale. Soltanto in questi giorni spazia da Amsterdam a Leeds, passando da Barcellona e Bucarest per arrivare a Cassano Magnago. Si tratta dell'unico artista britannico ad aver registrato per tutti e tre gli hub techno europei, il Cocoon di Sven Väth, il Drumcode di Adam Beyer e il Desolat di Loco Dice.

Il popolo di Ibiza lo conosce bene perché ha fatto parte del Paradise sin dalla prima stagione nel 2012 al DC-10 e poi ancora all'Elrow, il sabato sera dell'Amnesia. Il suo nome è comparso anche nella line up dei più importanti festival: Glastonbury, Hideout, Sziget e Toworroland.

Ad aprire la serata Sossa (al secolo Alessandro Di Maria), produttore poliedrico della scena italiana, deejay di punta del DC-10 al Circoloco di Ibiza. Gabriele Muccino lo ha scelto per firmare la colonna sonora del suo ultimo film.



