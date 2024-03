Al via raccolta firme del Pd 'per cambiare la sanità lombarda'

Parte ufficialmente la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare del Pd per "cambiare la sanità della Lombardia". Anche se la campagna sarà presentata ufficialmente il prossimo 5 aprile, oggi il capogruppo dem Pierfrancesco Majorino e il consigliere regionale Pietro Borghetti hanno depositato le prime due firme. La proposta di legge mette al centro l'universalità del servizio, la prevenzione e la medicina territoriale. "Bisogna cancellare l'equivalenza tra pubblico e privato" ha commentato Majorino.

"Il privato - ha aggiunto Borghetti - è sussidiario, non equivalente. Vogliamo che l'offerta privata contribuisca di più ai bisogni di salute dei lombardi".

Il testo prevede che il servizio sociosanitario regionale si conformi al principio dell'universalità, riconoscendo "sia disponibile per ciascuna persona presente sul territorio, eliminando le disuguaglianze di salute e valorizzando tutte le professioni sanitarie". E riconoscendo anche la rete dei servizi territoriali come "pilastro prioritario" accanto ai servizi ospedalieri.



