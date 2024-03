Trenord, dal week-end di Pasqua tornano 'le gite in treno'

Itinerari treno+esperienza verso le mete del turismo in Lombardia, più corse verso i laghi nei weekend, collegamenti diretti con le riviere liguri di Levante e Ponente: questo il programma di Trenord per la primavera e l'estate 2024, che prenderà il via con il weekend di Pasqua e Pasquetta.

"Nei weekend e nei mesi estivi, il trasporto pubblico è e deve diventare sempre più un mezzo per il turismo" ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord.

"Da anni lavoriamo per incoraggiare turisti e cittadini a usare i nostri treni nel tempo libero, e i risultati sono positivi - ha aggiunto - nel 2023, in 10,6 milioni hanno viaggiato con noi nei fine settimana e in estate verso mete turistiche; 81mila hanno scelto gli itinerari delle 'Gite in treno', +32% rispetto al 2022".

Previsti anche percorsi treno+battello sui grandi laghi lombardi - Como, Maggiore, Garda, Iseo - e pacchetti che uniscono al viaggio l'ingresso ai più grandi parchi divertimenti della Regione.

Le proposte sono rivolte anche agli sportivi: fra gli altri, il biglietto 'Viandante sul lago', che comprende il viaggio in treno fino a Lecco e la libera navigazione fra gli scali fino a Colico e consente di alternare tratti in battello a camminate fra i diversi paesi sul Lario, sul percorso di trekking 'Sentiero del Viandante'.

Dal 30 marzo, inoltre, Trenord potenzia il servizio nei festivi sulle linee dirette verso i laghi.

"L'aumento delle corse verso i laghi nei weekend e l'avvio dei 'Treni del mare' diretto alle spiagge liguri sono passi significativi verso una maggiore accessibilità e convenienza nel viaggiare con il treno. Queste iniziative non solo favoriranno lo sviluppo economico e turistico della Lombardia, ma contribuiranno anche alla riduzione dell'impatto ambientale, promuovendo un turismo responsabile e sostenibile" ha commentato l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente.



