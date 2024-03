In Lombardia straordinari della Polizia locale contro la movida

Regione Lombardia ha stanziato 62mila euro per finanziare oltre 3 mila ore di straordinari notturni e nei weekend delle polizie locali di Legnano e di altri 14 Comuni dell'Asse del Sempione con un accordo che sarà in vigore fino a dicembre.

"Un'intesa importante per potenziare i controlli di polizia locale su tutta l'Asse del Sempione, soprattutto negli orari serali e notturni e durante i week-end, da sempre più a rischio non solo per gli incidenti stradali ma anche per i reati in generale, a cominciare dallo spaccio di stupefacenti" afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza che parla di "un giro di vite sulla movida molesta".

"Le finalità - spiega - sono molteplici: oltre alla prevenzione degli incidenti stradali, con posti di blocco organizzati lungo le statali e le provinciali, le attività degli agenti saranno utili anche per rafforzare la sicurezza nelle aree delle stazioni ferroviarie e nelle zone boschive, spesso teatro di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti".

Lo scorso anno, ricorda Romano La Russa, grazie allo stesso accordo il bilancio è stato di 3300 veicoli controllati, di cui 62 sequestrati o soggetti a fermo 1174 conducenti sottoposti ad alcol e drug test, 36 patenti ritirate, 16 incidenti rilevati, 52 locali pubblici controllati, 1402 persone identificate, 30 reati accertati, 22 persone denunciate, 3 sequestri penali effettuati, 27 sequestri amministrativi di sostanze stupefacenti, 67 verbali amministrativi contestati di cui 28 per uso di stupefacenti e 75 interventi effettuati su richiesta dei cittadini.



