Appello in tv del padre del 17enne scomparso, 'ti prego torna'

"Ti stiamo aspettando tutti a braccia aperte, torna subito, non farti problemi, ti prego, torna, ovunque tu sia". Così in un appello alla trasmissione 'Chi l'ha visto?' Alessandro Galli, il papà di Edoardo, il 17enne sparito dal 21 marzo scorso a Colico, in provincia di Lecco.

"Non hai idea di come stanno i nonni in questo momento - ha proseguito l'uomo nel messaggio-video con accanto la moglie - Siamo preoccupati, agitati, vieni, ci manchi tantissimo".

"Ovunque lo abbiate visto - ha aggiunto infine il padre rivolgendosi ai telespettatori - anche nel nel dubbio, fate segnalazioni il più possibile".

La prima segnalazione - attualmente ancora in fase di verifica - è arrivata stamani dalla provincia di Bergamo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA