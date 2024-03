Pd Lombardia, serve regolamentare gli insediamenti logistici

"Oggi in Lombardia non esistono ancora norme che regolino la proliferazione selvaggia degli insediamenti logistici che si sono moltiplicati negli ultimi anni, con un impatto assai critico su viabilità, ambiente e paesaggio". Lo ha detto il consigliere regionale lombardo del Pd Matteo Piloni durante l'evento 'Logistica in Lombardia - Mettiamo ordine' durante il quale è stato discusso un apposito progetto di legge che i dem hanno presentato tre anni fa e che ripropongono anche in questa legislatura.

Secondo i dati presentati da Damiano Frosi, Direttore dell'Osservatorio Contract Logistics 'Gino Marchet' quello della logistica è un settore chiave per il sistema Paese poiché vale circa il 9% del Pil. Le aziende fornitrici di servizi logistici sono più di 80mila aziende e impiegano oltre 1milione e 400mila addetti, per un fatturato stimato del settore che ha superato nel 2023 i 110 miliardi di euro.

Il settore assume una certa rilevanza anche in Lombardia, che è la Regione che ospita il 27% degli immobili logistici presenti in Italia. Considerando il fatturato del comparto a livello regionale si è passati dai 31,2 miliardi di euro del 2018, ai 44,7 del 2023 con un tasso di crescita (+5,7%) superiore rispetto alla media nazionale.

"Chiediamo alla Regione di introdurre tre principi - ha concluso Piloni - la regia sovracomunale degli insediamenti che non possono essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilità del singolo comune; la priorità al recupero delle aree dismesse e alle zone già dotate di collegamenti a infrastrutture esistenti; il rispetto della qualità del lavoro".

All'evento sono intervenuti, tra gli altri, anche la segretaria del Pd Lombardia Silvia Roggiani, il capogruppo dem in Regione Pierfrancesco Majorino e diversi segretari regionali dei sindacati dei trasporti.



